【奇怪建議】昆州警察工會擬買槍戰房屋作休閒中心？

上星期，兩名警員阿諾德（Matthew Arnold ）和 麥克羅（Rachel McCrow）前往布里斯本以西鄉郊的 Wieambilla鎮一間房屋，搜索懷疑失踪人士時被槍殺。而一名附近鄰居德爾（Alan Dare）亦被槍殺。





施襲者特雷恩兩兄弟 Nathaniel、Gareth 和其中一人的妻子斯泰西（Stacey Train）其後亦在與警方對峙時被警方擊斃。





昆州警察工會在 Facebook 上帖文，證實正計劃要求州政府是否可以購買事發地點的土地， 並將之改造，成為警方作為在職和退休警察的休閒地點。





昆州警察工會會長利弗斯（ Ian Leavers）表示， 他已經與州長柏拉謝依（Annastacia Palaszczuk ）討論過有關問題，並表示對方支持工會對使用有關土地用途的想法，同時，工會亦希望在該處建立一個紀念館，而兩名殉職警員的家屬亦支持這項建議。





利弗斯表示，無論結果如何，該處仍然會用作紀念兩名殉職警員的地方。同時， 他亦表示，希望收購該處，能夠確保將來這片土地不會再被一些支持陰謀論者使用。





利弗斯補充說：『我不希望這片土地被一些反接種疫苗、支持槍械的陰謀論者或公民利用這個地點來傳播他們扭曲和危險的意識形態。 昆州警察工會亦有義務保障這個房地產，以紀念在該處殉職的警員和在事件中死亡的好鄰居。』





昆州警察局局長卡羅爾（Katarina Carroll）在接受《澳大利亞人報》訪問時表示， 昆州警察局支持加強跨司法管轄區的全國數據庫和信息共享安排，並會將之列為是優先處理事項。



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