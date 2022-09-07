致命寄生蟲繼續打擊 著名生蠔或絕跡聖誕餐桌

雖然尚有數個月聖誕節才到，但「聖誕節」是不少澳洲人重視的大日子。在澳洲，在聖誕節與親朋好友享用一頓豐盛的海鮮大餐更是不少家庭的傳統。但本年除了因為通脹不斷加劇，澳洲本地產海鮮亦臨供應問題，餐桌上的常客可能要「改一改」。





雪梨石蠔(Sydney Rock)品種的生蠔是不少人喜歡的生蠔品種，但由於一種致命的疾病，使史蒂芬斯港的生蠔被摧毀，雪梨石蠔今年聖誕節或會絕跡於餐桌上。





XL Oysters 的老闆伯戈因(Matthew Burgoyne)表示這一種威脅生蠔的疾病名為馬泰氏菌病(又稱QX)，這種寄生蟲會導致生蠔在冬季死亡。早在去年8月已在該區域首次出現，而在本年2月再次出現。





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QX 是一種季節性疾病，會殺死生蠔，但對人類健康並無影響。 但對於生蠔農卻造成極大的打擊。在短短時間內，這種疾病已消滅該地區整個雪梨石蠔品種，而該區為整個新州提供約16%的總產量。





該病早於 1994 年在新州的雪梨喬治河首次發現，並於 2004 年襲擊霍克斯伯里河地區，為雪梨石蠔的養殖者帶來了巨大損失。





同時作為新州農民史蒂芬斯港生蠔分會主席的伯戈因亦表示，整個斯蒂芬斯港的雪梨石蠔及太平洋蠔基本上沒有庫存，不足以供應聖誕節所需。





在澳洲，生蠔主要有三個品種，並主要集中於新州、南澳和塔州，其中南澳的Eyre Peninsula是澳洲最有名的養殖地區，Coffin Bay、Smoky Bay、Streaky Bay及Denial Bay。





但在斯蒂芬斯港的每個生蠔農基本上主要養殖雪梨石蠔，由於此寄生蟲，他們大都失去了百分百的雪梨石蠔。只能引入太平洋蠔。





由於太平洋蠔具有抗病性，它們不易感染 QX 寄生蟲，因此生蠔農目前認為它是保持農場生存並能夠在未來進行貿易的唯一途徑。





然而，這個品種多年來亦出現了無法解釋的死亡率。然而，太平洋蠔的成熟速度是雪梨石蠔的兩倍，因此許多農民選擇同時生產這兩種生蠔。





他們希望太平洋蠔能讓他們分散風險。





另一邊廂，正在進行研究以培育抗 QX 的雪梨石蠔，但迄今為止進展甚微。





伯戈因一直希望該地區在未來幾年能夠恢復生產優質生蠔。





他指：我們為新州能夠養植雪梨石蠔而感到自豪，這顯然是一種與眾不同的生蠔，傳統上一直受到追捧。

