房屋政策可能導致國會解散？

如果再次受到綠黨和兩黨聯盟的阻撓，將會給予艾巴尼斯政府可以有提前舉行聯邦大選的機會。





總理艾巴尼斯在一份聲明中表示， 重新提出該法案是「讓兩黨聯盟和綠黨有機會停止玩弄政治，並支持這個100 億元的住房基金， 因為這是澳洲國民明顯很需要和獲得支持的（事情）。」





艾巴尼斯又表示：『我們是不會放棄那些需要並應該獲得保障可以有居所的澳洲國民。』





「澳洲住房未來基金」計劃是艾巴尼斯政府的標誌性政策之一，早前在眾議院獲得通過，但卻未能獲參議院贊成。





該基金的目的是每年提供 5 億元用於建設社會房屋上。政府曾表示，該基金將在頭五年內建造 30,000 套社會保障房屋和經濟房屋。不過，兩黨聯盟認為這個計劃是浪費公帑，但綠黨卻認為該法案所提供的住房計劃仍然不足。他們希望政府每年花費 50 億元於住房計劃上， 之後亦將金額縮減至 25 億元， 但這兩項建議都被聯邦政府否決了。





雖然工黨曾經提出一次性投資 20 億元用於社會住房計劃，但卻仍然未獲綠黨的支持，而在兩黨聯盟繼續反對有關立法之餘，如果政府未能獲得綠黨的支持， 法案仍然未能順利通過。





綠黨在冬季國會休會前加入兩黨聯盟的反對聲音，令政府的住房法案要推遲到十月才有機會再作討論。綠黨認為這將使政府有權在國家內閣中與各州和領地達成協議以凍結租金。





雖然艾巴尼斯經已排除了提前在 2023 年舉行大選的可能性，但他卻並不排除如果政府這項法案在參議院第二次被拒後可能會要求解散國會，舉行大選。





因為根據憲法第 57 條，如果一項法案在三個月以上的時間內兩次在國會未能獲得通過，政府是可以要求解散國會。而總理是可以在國會任期屆滿前六個月內的任何時間要求解散國會，舉行大選。





有消息指，預計「原住民之聲」入憲公投將於 10 月 14 日舉行， 如果公投成功，艾巴尼斯很有可能會傾向於在 10 月 14 日提前舉行大選， 並試圖在參議院增加兩個席位， 讓工黨成為大多數黨政府。





上一次解散國會舉行大選是在 2016 年，當時是因為勞資關係改革的政治僵局引發國會解散， 結果， 兩黨聯盟以微弱優勢贏得大選。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。