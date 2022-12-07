女性生育能力在35歲開始「斷崖式下跌」是真的嗎？

如果想生BB，了解生育相關的生物學很重要。這能幫助可選擇生育時間的人決定何時要孩子。





對於那些無法選擇時間的人來說，則需要知道有哪些選擇可以幫助他們作出最佳決定。



女性年齡增長與卵子質素

剩下的卵子在女性開始來月經時，只有300-400個會成熟並在生育期排卵。當女性進入更年期時，她的卵巢中不再有功能性卵子。





雖然45歲以上的女性有時會生下「奇蹟寶寶」，但她們在更年期前的5到10年內懷孕的機會很小。





Source: The Conversation

年齡對生育有何影響？

女性最容易生育的年齡是在18、19歲到20多歲之間。到30歲左右，生育率會開始緩慢下降，到35歲左右，下降速度會加快。





但35歲以後懷孕機會的下降是逐漸的，它更像是一個斜坡而不是懸崖，至少在40歲前都是這樣。





一項追踪想生育女性的 研究 發現，對於30-31歲的女性來說，12個月後懷孕的機率為87%。這一比例在36-37歲時降至76%，在40-41歲時降至54%。





因此，在41歲之前，大多數想要孩子的女性在做出長達12個月的努力後都會懷孕。但沒能懷孕的比例隨著年齡的增長而提高，並且在35歲之後，懷孕機會的減少更為明顯。





雖然男性生育能力下降的時間比女性晚，但男性的年齡也會影響懷孕的機會。





精子質素和生育能力在45 歲左右開始下降，45或45歲以上的男性生育孩子，孕婦流產的可能性比25-29歲的男性生育孩子高出近 50%。



試管嬰兒不是好的Plan B

不幸的是，試管嬰兒（IVF）不能提高卵子的質素，而女性的年齡是試管嬰兒成功與否的最大決定因素。





年齡在36-37歲的女性，在三個週期後生孩子的機率為50%，38-39歲的女性為38%。但到40-41歲時，只有25%的女性在三個試管受精週期後生育了孩子。





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澳洲人有哪些選擇？

生活環境，包括找不到願意為人父母的伴侶，可能會阻止人們在生育能力最佳時期生B。





如果你擔心年齡會影響生育機會，你有以下一些選擇：



該測試測量血液中抗繆勒管激素（AMH）的水平，這是一種由生殖組織產生的激素。





然而， 研究 表明這一檢測對女性生育能力的測試並不可靠。平均而言，無論 AMH 水平如何，同齡女性每月懷孕的機率都相同。





本文作者 Karin Hammarberg 在維州輔助生殖治療機構工作，是蒙納殊大學公共衛生與預防醫學學院全球與女性健康高級研究員。



