女性生育能力在35歲開始「斷崖式下跌」是真的嗎？

如果想生BB，了解生育相關的生物學很重要。這能幫助可選擇生育時間的人決定何時要孩子。
對於那些無法選擇時間的人來說，則需要知道有哪些選擇可以幫助他們作出最佳決定。
女性年齡增長與卵子質素
一個女嬰出生時，她的小卵巢裡有大約100萬個卵子。但當她進入青春期時，只剩下大約30萬個卵子。這是正常的生理過程，稱為「閉鎖」（）。
剩下的卵子在女性開始來月經時，只有300-400個會成熟並在生育期排卵。當女性進入更年期時，她的卵巢中不再有功能性卵子。
雖然45歲以上的女性有時會生下「奇蹟寶寶」，但她們在更年期前的5到10年內懷孕的機會很小。
隨著女性年齡的增長，卵子質量也會下降。據估計，大約20%的人類卵子是「非整倍體」，即染色體數量不正確。這個比例會。
當一個非整倍體卵子受精時，它會產生一個非整倍體胚胎，在大多數情況下，這個胚胎會停止發育或孕婦會出現。
Source: The Conversation
年齡對生育有何影響？
女性最容易生育的年齡是在18、19歲到20多歲之間。到30歲左右，生育率會開始緩慢下降，到35歲左右，下降速度會加快。
但35歲以後懷孕機會的下降是逐漸的，它更像是一個斜坡而不是懸崖，至少在40歲前都是這樣。
一項追踪想生育女性的發現，對於30-31歲的女性來說，12個月後懷孕的機率為87%。這一比例在36-37歲時降至76%，在40-41歲時降至54%。
因此，在41歲之前，大多數想要孩子的女性在做出長達12個月的努力後都會懷孕。但沒能懷孕的比例隨著年齡的增長而提高，並且在35歲之後，懷孕機會的減少更為明顯。
不幸的是，由於染色體異常（非整倍體）卵子的數量會隨著年齡的增長而增加，因此會隨著女性年齡的增長而增加。對於30歲出頭到35歲左右的女性，流產的風險約為十份之一。對於40-44歲的女性，這一比例增加到大約三份之一。
雖然男性生育能力下降的時間比女性晚，但男性的年齡也會影響懷孕的機會。
精子質素和生育能力在45 歲左右開始下降，45或45歲以上的男性生育孩子，孕婦流產的可能性比25-29歲的男性生育孩子高出近 50%。
試管嬰兒不是好的Plan B
不幸的是，試管嬰兒（IVF）不能提高卵子的質素，而女性的年齡是試管嬰兒成功與否的最大決定因素。
顯示，在完成三個試管受精週期後，61%的34-35歲的女性生了孩子。
年齡在36-37歲的女性，在三個週期後生孩子的機率為50%，38-39歲的女性為38%。但到40-41歲時，只有25%的女性在三個試管受精週期後生育了孩子。
試管嬰兒的成功率也受到男性伴侶年齡的影響。表明男性伴侶年齡在45歲或以上夫婦的活產率低於男性伴侶年齡小於45歲的夫婦。
澳洲人有哪些選擇？
生活環境，包括找不到願意為人父母的伴侶，可能會阻止人們在生育能力最佳時期生B。
如果你擔心年齡會影響生育機會，你有以下一些選擇：
- 單獨行動：如果單身，可以考慮加入一個越來越多女性選擇的，用捐獻者精子成為「自願單親媽媽」群體的一員。是通過生育診所尋找捐精者。
- 凍卵備用：這個選擇似乎很有吸引力，但它成本高昂，而且不能保證嬰兒順利出生。可以在了解這個選擇是否適合自己。
- 試管嬰兒：如果年滿35歲並已嘗試懷孕六個月或更長時間，請諮詢家庭醫生獲取建議和進行基本的生育能力測試。醫生將根據測試結果轉介給生育專家。試管嬰兒越早越好，因為年齡會影響成功率。
- 使用捐贈卵子：除非使用年輕女性捐贈的卵子，否則在40歲之後，試管嬰兒的成功機率非常小。表明，40歲以後，使用捐贈卵子的女性生育孩子的可能性是使用自己卵子的女性的五倍。
最後需要注意的是，經常被視為女性了解她們生育能力和懷孕機率的方式。
該測試測量血液中抗繆勒管激素（AMH）的水平，這是一種由生殖組織產生的激素。
然而，表明這一檢測對女性生育能力的測試並不可靠。平均而言，無論 AMH 水平如何，同齡女性每月懷孕的機率都相同。
本文作者在維州輔助生殖治療機構工作，是蒙納殊大學公共衛生與預防醫學學院全球與女性健康高級研究員。
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