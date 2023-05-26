【毫不意外？】2023年第一季全球最暢銷汽車係「佢」

據一位行業分析師稱，Tesla Model Y 成 2023年第一季度全球最暢銷的汽車，銷量力壓去年冠軍Toyota Corolla。而日本品牌 Toyota則包攬第二至五名。





根據市場研究公司 JATO Dynamics 的汽車行業專家 Felipe Muñoz 編制並由 Motor1 發布的數據，特斯拉 Model Y 在 2023 年第一季度位居全球銷量榜首。





特斯拉首席執行官馬斯克 (Elon Musk) 在 2022 年 8 月表示，他預計 Model Y 將在 2023 年成為全球最暢銷的汽車，不過電動 SUV 能否在今年餘下時間佔據頭把交椅還有待觀察。



Tesla Model Y 成 2023年第一季度全球最暢銷的汽車，銷量力壓去年冠軍Toyota Corolla。 Source: AAP / David Zalubowski/AP

數據顯示，Tesla Model Y 以 26.7萬輛的銷量領先，比去年同期增長了約 69%。在其核心市場中國表現強勁，在美國增長 68%，在歐洲成為最暢銷車型。





排在第二位則是Toyota Corolla 及其在中國市場的相關車型 Levin、Allion 和 Lingshang，包括所有可用的車身類型（轎車、旅行車和兩廂車），銷量為 25.6萬輛。





Corolla近幾年一直是世界上最受歡迎的汽車之一，但本季度銷量呈下降趨勢，中國的銷售額下降了 29%，美國的銷售額下降了 10%。





Toyota HiLux 以 21.4萬輛的銷量位居第三，其次是 RAV4/Wildlander（21.1萬輛）和Camry（16.6萬輛）。



Corolla本季度銷量呈下降趨勢，中國的銷售額下降了 29%，美國的銷售額下降了 10%。 Credit: Toyota Website 需要注意的是，該報告基於 53 個市場的 JATO 數據、其他 31 個市場的官方數據/預測以及世界其他地區的估計。





Toyota Corolla於2018年3月推出，而Tesla Model Y則於一年後2019年3月首次亮相。兩者之間的差距不大，而後者在發展中市場更受歡迎，因此 Corolla 可能仍處於領先地位。





Muñoz 先生今年早些時候報告指出，Tesla Model Y 以 74.8萬輛的銷量贏得了 2022 年全球第三大暢銷車型的稱號，比上一年增長了 91%。





該報告基於的數據不僅來自官方的國家汽車銷售協會，還基於當地聯繫人、汽車製造商和估計。 它總共包括 152 個國家，柬埔寨和巴布亞新幾內亞除外。





當時排名第一位為RAV4/Wildlander（銷量 101.5萬 輛），第二位則是Toyota Corolla/Levin（銷量 99.1萬輛，僅計算轎車車型）。







