習近平賀澳國慶：兩國朝正確方向積極努力

根據中國官媒新華社稱，習近平向澳洲總督赫利（David Hurley）致電慶祝澳洲國慶日，習近平表示「我高度重視中澳關係發展。」





習近平指出，中澳兩國去年共同慶祝建交50周年，雙方以此為契機，總結過去、面向未來，朝着改善和發展中澳關係的正確方向作出了積極努力。





習近平希望雙方本着相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，深化合作，共同推動中澳全面戰略伙伴關係向前發展，更好造福兩國人民。



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 拒絕評論習近平與澳洲總督赫利的外交禮節性照會。





新華社在上周報導指聯邦貿易部長費雷爾（Don Farrell）將很快與中國商務部部長王文濤，透過線上會議舉行會談，但未有提及確實日期。





在外交上，一個國家元首發送信息到另一個國家首腦很普遍，但是習近平的信息值得注意，是因這是自去年5月工黨大選上台以來，坎培拉和北京之間關係改善的象徵。





艾巴尼斯在周三時接受天空新聞訪問，被問到是否預計將於2023年前往北京進行訪問時，他回應將「拭目以待（wait and see）」，並指出「我們雙方在不同層面的參與都有所增加，這是一件正面的事。」





艾巴尼斯與習近平去年在印尼峇里島舉行的二十國集團峰會期間進行會談，被視為是兩國關係開始解冰。





今年1月，中國批准部分公司恢復進口澳洲煤炭。



