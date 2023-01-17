【世上最美麗女人】意大利傳奇女星珍娜‧羅露寶烈吉妲逝世

被譽為「世上最美麗女人」的意大利銀幕傳奇人物珍娜‧羅露寶烈吉妲，是歐洲電影界最耀眼的明星之一，她不單止演技精湛，歌聲亦十分動人。





作為第二次世界大戰後歐洲最早期的性感象徵之一，她一直貫徹不要被定型的性格。





即使到了 95 歲，珍娜仍在繼續重新塑造自己。





在去年 9 月25日，更以95歲的高齡， 參加意大利大選，角逐參議員一職，不過最終沒有贏得席位。





她說參選是希望是可以繼續服務社會。





珍娜說：「我知道大家想要什麼，我一直努力將我的經驗為社會做好事。」





她亦是一名人道主義者，並參與多項公職，包括全國意大利裔美國人基金會、聯合國糧食及農業組織，以及澳洲頂級俱樂部協會。





她曾經在 1975 年到訪澳洲，向大眾宣揚多發性硬化症。





在 2011 年，她在紐約接受訪問時談到，時刻保持創意，並將精力投入去「重要的事情上」，令她繼續得以向前邁進。





她說：「我喜歡誠實的人，真實的人，而不是虛偽的人，我希望大家知道世界上是有很多人的。現在有一百萬人正在挨餓，我認為大家應該思考這一點，因為如果大家一起思考這件這樣重要的事情，我們將會有不同的世界，是一個讓大家生活感到自豪的世界。」





作為 1950 年代和 1960 年代初，歐洲最傑出的女演員之一，珍娜說，她成為一名女演員是一件偶然的事。





珍娜1927 年 7 月 4 日在意大利一條偏遠地區出生，父親是傢俱製造商，她有三名姊妹。





在第二次世界大戰期間，全家搬到羅馬，先在那裡學習雕塑。





後來為了生計，當上模特兒及歌手，於是引起意大利和法國電影製片人垂青。





珍娜在 1955 年參演意大利電影《世上最美麗女人》（The World's Most Beautiful Woman），因而得到「世上最美麗女人」的稱譽。





她亦曾經參加意大利小姐選美，並得到季軍 ，之後被荷里活電影公司看中拍電影，先後憑參演《新鐘樓駝俠》及《所羅門王與貴妃》等電影享譽國際。





在她的職業生涯中，一共榮獲七項大衛迪多那太羅獎，相當於意大利的奧斯卡獎。





2018年，珍娜更獲邀到美國荷里活星光大道上打星，表揚她對電影事業的貢獻。





珍娜說：「真是意想不到，我感到十分榮幸，我很感動，就像我第一次來到荷里活一樣，他們像對待女王一樣對待我……能成功並被全世界這麼多人愛戴實在太好。」





珍娜在1997年息影，之後在其他不同領域得到多個成就。





她一直追求攝影、繪畫和雕塑。





她之後成為攝影記者，得到很多特別的拍攝機會，更採訪過古巴領導人卡斯特羅，亦為美國前國務卿基辛格等知名人士拍攝過照片。





不過她的政治野心，卻未能令她成功競選歐洲議會席位。





珍娜有過一段婚姻，20歲出頭時曾經與一名醫生結婚，並育有一子，但這段婚姻只是維持了22年。





珍娜的死訊是由她生前的經理人科明（Paola Comin）證實，指她是在羅馬一間診所過身，但就沒有提及死因。





意大利文化部長聖朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）亦在Twitter發文悼念珍娜，並讚揚她的魅力會永遠長存。

