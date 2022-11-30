中國前國家主席江澤民逝世 享年96歲

中國官媒新華社報道，中共前總書記江澤民逝世，享年96歲。

Chinese President Jiang Zemin waves on the Tiananmen Rostrum at the grand National Day parade Friday, October 1, 1999 in Beijing.jpg

Chinese President Jiang Zemin waves on the Tiananmen Rostrum at the grand National Day parade Friday, October 1, 1999 in Beijing. (APphoto/Xinhua) Credit: XINHUA

據中國官方媒體新華社星期三（11月30日）報道，中共前總書記、中國前國家主席、前中央軍委主席江澤民因白血病合併多器官衰竭，於當地時間2022年11月30日中午12時13分在上海逝世，享年96歲。
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Former president Jiang Zemin (R) attends the closing of the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People on November 14, 2012 in Beijing, China. (Getty)
江澤民自1989年6月的天安門「六四事件」後被選為中國領導人，成為中共中央政治局常委、中共中央總書記；1993年3月，他當選中國國家主席。

他在2002年卸任中共中央總書記一職，由胡錦濤接班；並在2003年卸任國家主席、2004年卸任中央軍委主席。

在江澤民在任的十年裡，致力深化改革中國經濟高速發展，令其一躍成為世界第七大經濟體，重新活躍於國際舞台。而其風趣、健談的個人形像也深入民心。
Jiang Zemin
Chinese President Xi Jinping flanked by former Presidents Jiang Zemin, right, and Hu Jintao, left, at the 19th Party Congress in Beijing, October 18, 2017. Source: AP
新華社形容，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人、黨的第三代、中央領導集體的核心、「三個代表」重要思想主要創立者。又指，江澤民逝世，是對黨、軍級各族人民不可估量的損失。

近年來，江澤民已甚少露面，在十月舉行的中共第二十次全國代表大會中，江澤民再度缺席，當時已引起外界對其健康狀況的關注。

新華社亦同時公布治喪委員會名單，由現任中國國家主席習近平擔任主要委員，委員則包括國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋等人。同時，委員會名單上亦包括前國家主席胡錦濤、前總理溫家寶及朱鎔基、港澳辦主任夏寶龍、香港前特首董建華及梁振英，以及澳門前特首何厚鏵。

江澤民在1926年生於江蘇揚州的小康之家，家族做船務生意。中國抗日戰爭後，江澤民在上海交通大學電機系畢業，在汽車、機械等工業擔任工程師。

他在1985年出任上海市長，第二年接任市委書記，擔起中國改革開放後發展經濟中心的重任，1987年晉身中央政治局委員。

江澤民去世之際，正值中國多地掀起
反對封控和清零政策的大規模示威浪潮
，這被認為是「八九民運」後三十多年間最大規模的群眾抗爭。
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Published 30 November 2022 at 9:09pm, updated an hour ago at 9:44pm
By Helen Chen, Winmas Yu
Source: SBS
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