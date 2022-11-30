中國前國家主席江澤民逝世 享年96歲

據中國官方媒體新華社星期三（11月30日）報道，中共前總書記、中國前國家主席、前中央軍委主席江澤民因白血病合併多器官衰竭，於當地時間2022年11月30日中午12時13分在上海逝世，享年96歲。



Former president Jiang Zemin (R) attends the closing of the 18th Communist Party Congress at the Great Hall of the People on November 14, 2012 in Beijing, China. (Getty) 江澤民自1989年6月的天安門「六四事件」後被選為中國領導人，成為中共中央政治局常委、中共中央總書記；1993年3月，他當選中國國家主席。





他在2002年卸任中共中央總書記一職，由胡錦濤接班；並在2003年卸任國家主席、2004年卸任中央軍委主席。





在江澤民在任的十年裡，致力深化改革中國經濟高速發展，令其一躍成為世界第七大經濟體，重新活躍於國際舞台。而其風趣、健談的個人形像也深入民心。



Chinese President Xi Jinping flanked by former Presidents Jiang Zemin, right, and Hu Jintao, left, at the 19th Party Congress in Beijing, October 18, 2017. Source: AP 新華社形容，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人、黨的第三代、中央領導集體的核心、「三個代表」重要思想主要創立者。又指，江澤民逝世，是對黨、軍級各族人民不可估量的損失。





近年來，江澤民已甚少露面，在十月舉行的中共第二十次全國代表大會中，江澤民再度缺席，當時已引起外界對其健康狀況的關注。





新華社亦同時公布治喪委員會名單，由現任中國國家主席習近平擔任主要委員，委員則包括國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋等人。同時，委員會名單上亦包括前國家主席胡錦濤、前總理溫家寶及朱鎔基、港澳辦主任夏寶龍、香港前特首董建華及梁振英，以及澳門前特首何厚鏵。





江澤民在1926年生於江蘇揚州的小康之家，家族做船務生意。中國抗日戰爭後，江澤民在上海交通大學電機系畢業，在汽車、機械等工業擔任工程師。





他在1985年出任上海市長，第二年接任市委書記，擔起中國改革開放後發展經濟中心的重任，1987年晉身中央政治局委員。





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