澳股美股表現不同 背後原因為何？Play12:53通脹 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.02MB) 環球股市上周五普遍表現相當不俗，而澳洲股市似乎更跑嬴美市，到底上周美股與澳股受甚麼因素影響？盧婉霞在今天的【寰宇金融】邀請了獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian與大家分析。更多內容美股大升科技股大動 環球股市會否跟隨澳洲股市未受通脹消息影響不跌反升專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署 瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes年三十晚加州槍殺10人 72歲疑兇自殺身亡SBS 中文新聞 （1月22日）【是兔年又是貓年】可以同時養貓兔做寵物嗎？【送虎迎兔】兩岸三地賀歲 澳洲華人區店鋪排長龍