澳股美股表現不同 背後原因為何？

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通脹 Source: AAP

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環球股市上周五普遍表現相當不俗，而澳洲股市似乎更跑嬴美市，到底上周美股與澳股受甚麼因素影響？盧婉霞在今天的【寰宇金融】邀請了獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian與大家分析。

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