美國聯儲局加息四分一厘 利好美股表現造好

美國聯儲局加息四分一厘 利好美股表現造好Play09:41美聯儲局加息四分一厘 Credit: Wikipedia下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.87MB) 環球股市昨天個別發展，而澳洲股市昨天表現不錯。美國聯儲局公佈決定加息四分一厘，消息利好美股三大指數上升，至於這個消息對後市的表現有何影響呢，胡天衡請咗獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian同大家分析，請一齊收聽這節【寰宇金融】。更多內容本周市場焦點集中於歐美加息澳股連續兩日下跌 美三大指數造好澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（2月2日）阿布扎比風情錄你會否考慮接種第五劑新冠疫苗呢？緬甸違反人權 澳洲施加制裁