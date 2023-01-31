澳股連續兩日下跌 美三大指數造好

澳股連續兩日下跌 美三大指數造好Play09:17美國薪金數據出。 Credit: CC BY-SA 3.0 NY下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (9.27MB) 今天的【寰宇金融】會同大家分析為何澳股連跌兩日？同時，議息會議尚未完結，但美股表現仍不俗，到底出自何因？盧婉霞請來Morgans 亞洲業務主管陳浩庭（Raymond）為大家分析這個情況。更多內容專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署環球股市是否繼承美股上周升勢通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國聯儲局加息四分一厘 利好美股表現造好本周市場焦點集中於歐美加息澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略數據差於預期 澳股仍企硬