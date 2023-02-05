美股三大指數下跌 澳洲未來哪個版塊值得注視

美股三大指數下跌 澳洲未來哪個版塊值得注視Play13:34科技信息版塊在市場中扮演了甚麼角色。 Source: Pixabay下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.88MB) 上周五美股三大指數均告下跌，道瓊斯指數連跌兩日，納斯達克指數及標普500指數結束3日升勢。而澳洲股市方面，上周繼續平穩上揚。盧婉霞請來富途（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家分析美股與歐元區市場表現。同時，專家亦會與聽眾解決科技信息版塊在市場中的重要性。更多內容澳股上周平穩上揚 業績公佈期投資者宜放眼未來策略專家：美股今年料有雙位數字跌幅 投資者宜防守部署瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【澳洲招職】首集介紹澳洲人力資源顧問做啲咩SBS 中文新聞 （2月6日）昆州經營52年大型百貨公司不敵網購要關閉【間諜氣球】專家指澳洲應關注中國稱霸印太地區野心