市場擔心聯儲局今年繼續加息 美股三大指數收市微跌

市場擔心聯儲局今年繼續加息 美股三大指數收市微跌Play10:18市場擔心聯儲局今年將繼續加息，美股三大指數收市都跌。 Source: Pixabay下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.43MB) 澳洲股市昨天表現不錯，早段高開，收市升了26點。雖然澳洲市場昨天已經消化了加息的消息，不過這個問題都繼續影響環球股市的表現，美股三大指數收市均跌，究竟這個消息會否繼續影響後市呢？胡天衡請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian同大家分析，請一齊收聽這節【寰宇金融】。其他內容澳市迅速「回應」加息 加息何時劃上休止符？中澳商務部長視像會談 市場會否帶動上揚？美股三大指數下跌 澳洲未來哪個版塊值得注視瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes聯邦政府為儲備銀行第九度加息護航美軍再揭氣球風波「驚人內幕」澳著名景點拆中國製攝錄機【全球宜居城市】香港跌至92位 新加坡繼續排榜首SBS 新聞簡報（2月8日）