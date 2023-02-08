市場擔心聯儲局今年繼續加息 美股三大指數收市微跌

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市場擔心聯儲局今年將繼續加息，美股三大指數收市都跌。 Source: Pixabay

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澳洲股市昨天表現不錯，早段高開，收市升了26點。雖然澳洲市場昨天已經消化了加息的消息，不過這個問題都繼續影響環球股市的表現，美股三大指數收市均跌，究竟這個消息會否繼續影響後市呢？胡天衡請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian同大家分析，請一齊收聽這節【寰宇金融】。

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