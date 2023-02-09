《給19歲的我》退出今屆香港電影金像獎最佳電影遴選

《給19歲的我》退出今屆香港電影金像獎最佳電影遴選Play05:21紀錄香港英華女學校女生成長紀錄片《給19歲的我》 Credit: 《給19歲的我》Facebook專頁下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.9MB) 紀錄片《給19歲的我》，因為片中主角反對公開放映而停止公映，英華女學校決定，退出今屆香港電影金像獎「最佳電影遴選」。另外，中國內地新冠疫苗受影響的家庭，公開宣佈集體向國務院同衛健委提出起訴。詳情請收聽下駐港通訊員張慕澄為大家報道的這節【中港快訊】。其他內容【全球宜居城市】香港跌至92位 新加坡繼續排榜首《阿森一族》疑因對白影射中國「問題」 遭Disney+香港「河蟹」香港與中國內地全面通關瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （2月10日）美國懷疑間諜氣球 解放軍可能是幕後主腦？孩子在澳洲成長 「這一課」不可或缺SBS 新聞簡報（2月9日）