美股延續上周五升勢 中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩

美股延續上周五升勢 中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩Play03:55美股延續上周五升勢，中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.59MB) 澳股3月6日再度報升，非銀行貸款機構和二手零售商 Cash Converters 周一宣布重大收購英國同行，目標加速公司擴張英國業務。港股恒指繼上星期累積反彈557點結束連跌四周之後，恒指周一在能源及中資電訊股帶動下反覆靠穩造好。美股則延續上周五的升勢。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍中國PMI創11年新高 利好中港股市表現業績公佈期結束 對澳後市有何啟示？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes環球股市上周五造好 澳市如何受惠澳中關係解凍中國PMI創11年新高 利好中港股市表現業績公佈期結束 對澳後市有何啟示？美股繼上周道指納指各跌 周一開市反彈