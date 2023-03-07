美股延續上周五升勢 中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩

US Stock Market leading the way up

美股延續上周五升勢，中資電訊股帶動港股恒指反覆靠穩。 Source: AAP

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澳股3月6日再度報升，非銀行貸款機構和二手零售商 Cash Converters 周一宣布重大收購英國同行，目標加速公司擴張英國業務。港股恒指繼上星期累積反彈557點結束連跌四周之後，恒指周一在能源及中資電訊股帶動下反覆靠穩造好。美股則延續上周五的升勢。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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