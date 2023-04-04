澳股連升六日 港股連亦升五日 芯片軟件股受捧

澳股連升六日 港股連亦升五日 芯片軟件股受捧Play04:02澳股連升六日，港股連亦升五日，芯片軟件股受捧。 Source: AP / Kin Cheung/AP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.7MB) 昨日（4月3日）澳股連續第六日報升，標普澳交所200指數（S&P/ASX 200）收報7223點。港股昨日亦反覆靠穩，全日升9點，收報20,409點，連升五個交易日。恒指芯片及軟件股昨日受捧，華虹半導體及晶門半導體股價各彈高近5%，中芯股價抽上7.5%，成為升幅最大的藍籌股。英國3月製造業信心升至13個月高。美股三大指數繼上周五續升1.3%-1.7%後，美股周一表現不錯，道指高收 327點。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？美債收益率回落 推動美股反彈上升海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」專家：澳洲銀行財政穩健 足以保障客戶存款瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？美債收益率回落 推動美股反彈上升今美股三大指數均略跌 三月市場表現總結