澳股連升六日 港股連亦升五日 芯片軟件股受捧

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澳股連升六日，港股連亦升五日，芯片軟件股受捧。 Source: AP / Kin Cheung/AP

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昨日（4月3日）澳股連續第六日報升，標普澳交所200指數（S&P/ASX 200）收報7223點。港股昨日亦反覆靠穩，全日升9點，收報20,409點，連升五個交易日。恒指芯片及軟件股昨日受捧，華虹半導體及晶門半導體股價各彈高近5%，中芯股價抽上7.5%，成為升幅最大的藍籌股。英國3月製造業信心升至13個月高。美股三大指數繼上周五續升1.3%-1.7%後，美股周一表現不錯，道指高收 327點。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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