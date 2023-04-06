【暫緩加息】消息利好澳股連升八日

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澳洲儲備銀行暫緩加息會否繼續利好股市？ Source: AAP

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澳洲股市昨天連續第八日高收，表現不錯，澳洲儲備銀行前日決定暫緩加息，維持現金利率在3.6厘，消息會否繼續令大市繼續向好？獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian在今天的【寰宇金融】為大家分析，請一齊收聽。

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