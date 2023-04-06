【暫緩加息】消息利好澳股連升八日

【暫緩加息】消息利好澳股連升八日Play10:06澳洲儲備銀行暫緩加息會否繼續利好股市？ Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.25MB) 澳洲股市昨天連續第八日高收，表現不錯，澳洲儲備銀行前日決定暫緩加息，維持現金利率在3.6厘，消息會否繼續令大市繼續向好？獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新Brian在今天的【寰宇金融】為大家分析，請一齊收聽。更多內容停加息令澳股持續報升 專家分析復活節後市況澳股連升六日 港股亦連升五日 芯片軟件股受捧上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？ 瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【小學生校園吸電子煙？】昆州政府展開聽證會調查【暢遊西班牙】南部城市西維爾有咩好玩？你贊成聯邦政府要全面禁止民眾使用TikTok嗎？SBS 中文新聞（4月6日）