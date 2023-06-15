【生仔都要考牌？】資深家庭教育培訓導師教父母點教仔

【生仔都要考牌？】資深家庭教育培訓導師教父母點教仔Play08:30社福機構為澳洲華人新移民家庭提供培訓課程解決家庭問題。 Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.78MB) 維州華人社福機構「新生命社區關懷」，今個月舉辦幾場的「跨文化家庭青少年正面培育講座」，今集的【社區專訪】繼續請到資深家庭教育培訓導師吳國棟博士Agnes，與大家探討澳洲華人家庭移民，來澳洲後所面對的家庭教育的問題，以及如何為他們提供家庭教育課程，協助解決問題。更多內容融合澳洲文化 專家教導華人家庭「傾得埋」【婚姻破裂】如何討論孩子撫養安排【香港移民潮】雪梨教廣東話社區語言學校 學生大增逾三成瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【棟篤笑陳樂添專訪(下)】曾被網絡公審 轉化力量將歡樂帶給觀眾SBS 新聞簡報（6月15日）你認為是甚麼因素導致男性比女性早逝？憑呼氣偵測癌症 氣相色譜居功至偉