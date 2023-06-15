【生仔都要考牌？】資深家庭教育培訓導師教父母點教仔

Aussie adults

社福機構為澳洲華人新移民家庭提供培訓課程解決家庭問題。 Source: Pixabay

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

維州華人社福機構「新生命社區關懷」，今個月舉辦幾場的「跨文化家庭青少年正面培育講座」，今集的【社區專訪】繼續請到資深家庭教育培訓導師吳國棟博士Agnes，與大家探討澳洲華人家庭移民，來澳洲後所面對的家庭教育的問題，以及如何為他們提供家庭教育課程，協助解決問題。

更多內容

融合澳洲文化 專家教導華人家庭「傾得埋」

【婚姻破裂】如何討論孩子撫養安排

【香港移民潮】雪梨教廣東話社區語言學校 學生大增逾三成



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Tim Chan 2.jpg

【棟篤笑陳樂添專訪(下)】曾被網絡公審 轉化力量將歡樂帶給觀眾

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（6月15日）

China Smoking

你認為是甚麼因素導致男性比女性早逝？

Researcher Dr James Ellis of Imperial College London (AP).jpg

憑呼氣偵測癌症 氣相色譜居功至偉