印度指小米涉違反外匯管理法 稱以版稅為名作境外不法匯款

印度指小米涉違反外匯管理法 稱以版稅為名作境外不法匯款Play03:30周一（6月12日）美股上漲，標普500升至13個月以來的最高水平。印度正式指控小米涉違反外匯管理法，小米股價跌1.7%。下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.2MB) 周一（6月12日）美股上漲，標普500升至13個月以來的最高水平。印度金融犯罪執法機構執法局指控小米涉違反外匯管理法，小米股價跌1.7%。有關通知向小米及小米分支財務總監等職員，以及德銀、滙控及花旗銀行發出，小米回應指有關匯款合法，表明會採取所有行動保障名譽及利益。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容綜合分析最新經濟數據 澳洲踏入經濟衰退風險有幾高？澳洲首季GDP慢速增長兼加息未止 經濟衰退浮現？澳洲儲備銀行再加息 專家提醒留意房貸融資港股報復式反彈 投資AI科技股要留意啲咩？總結五月環球表現 維州財案對地產市場有何影響？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes綜合分析最新經濟數據 澳洲踏入經濟衰退風險有幾高？澳洲首季GDP慢速增長兼加息未止 經濟衰退浮現？澳洲儲備銀行再加息 專家提醒留意房貸融資恒指重上萬九關 蘋果發佈 Vision Pro 股價倒跌0.9%