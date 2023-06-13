印度指小米涉違反外匯管理法 稱以版稅為名作境外不法匯款

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周一（6月12日）美股上漲，標普500升至13個月以來的最高水平。印度正式指控小米涉違反外匯管理法，小米股價跌1.7%。

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周一（6月12日）美股上漲，標普500升至13個月以來的最高水平。印度金融犯罪執法機構執法局指控小米涉違反外匯管理法，小米股價跌1.7%。有關通知向小米及小米分支財務總監等職員，以及德銀、滙控及花旗銀行發出，小米回應指有關匯款合法，表明會採取所有行動保障名譽及利益。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。

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