總結五月環球表現 維州財案對地產市場有何影響？Play12:49上星期五（5月26日）美股受科技股帶動，表現有驚喜。澳股亦小幅上升。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (11.74MB) 上星期五（5月26日）美股受科技股帶動，表現有驚喜，大型科技AI股更上升20-30%。澳股亦微升，帶動港股。今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家總結一下五月環球表現，他亦都和大家分析一下近日維州公佈的財案，對房地產將帶來什麼影響，以及澳洲大部份房貸者迎來懸崖式的供款利率改變的危機。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容環球股市普遍向下 是否加息繼續成為焦點環球市場收跌 美國債務上限繼續左右大市？港股汽車股升 比亞迪高增速 美股電動車股Tesla及Lucid亦升港股易跌難升 科技股成績表「見光死」？日股創今年新高澳洲公佈工資價格指數及就業數據 對大市有何影響？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes環球股市普遍向下 是否加息繼續成為焦點環球市場收跌 美國債務上限繼續左右大市？港股汽車股升 比亞迪高增速 美股電動車股Tesla及Lucid亦升港股易跌難升 科技股成績表「見光死」？日股創今年新高