總結五月環球表現 維州財案對地產市場有何影響？

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上星期五（5月26日）美股受科技股帶動，表現有驚喜。澳股亦小幅上升。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

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上星期五（5月26日）美股受科技股帶動，表現有驚喜，大型科技AI股更上升20-30%。澳股亦微升，帶動港股。今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家總結一下五月環球表現，他亦都和大家分析一下近日維州公佈的財案，對房地產將帶來什麼影響，以及澳洲大部份房貸者迎來懸崖式的供款利率改變的危機。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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