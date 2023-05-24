環球市場收跌 美國債務上限繼續左右大市？Play10:14美國債務上限尚未有定案。 Source: Pixabay / Pixabay/Mimzy下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (11.09MB) 昨日環球市場全部收跌，除了因為個別市場公佈經濟數據。很大程度上亦是受制於美國債務上限尚未有定案，市場情緒仍有所影響。盧婉霞今天就請來時富金融優越投資服務部顧問黎永良Peter Lai，與大家一同跟進美國債務上限談判情況及分析對經濟會造成甚麼影響。請收聽這節【寰宇金融】。更多內容澳洲公佈工資價格指數及就業數據 對大市有何影響？環球市場淡靜 有何版塊值得注視？受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？美地區銀行危機再惡化 惹來市場憂慮瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes港股汽車股升 比亞迪高增速 美股電動車股Tesla及Lucid亦升港股易跌難升 科技股成績表「見光死」？日股創今年新高澳洲公佈工資價格指數及就業數據 對大市有何影響？環球市場淡靜 有何版塊值得注視？