美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？Play12:10美國國債上限會否違約？全國市場會否因而被拖累？ Credit: Wikipedia下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (11.16MB) 上周五環球市場現較為黯淡，而澳洲市場亦受外圍市場因素影響，只是窄幅上落。 盧婉霞在本節《寰宇金融》請來澳洲首個AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家總結上周五環球市場。另外，Toby 亦為大家深層分析美國國債上限事件。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？澳洲首季CPI升幅放緩 專家：5月有望不再加息【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國4月CPI按月上升0.4% 符合市場預期環球市場走勢偏軟 新財案對市場有何影響？美地區銀行危機再惡化 惹來市場憂慮西太平洋銀行半年利潤長22% 中期股息派每股7毫