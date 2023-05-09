美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？

Swan River, Perth

美國國債上限會否違約？全國市場會否因而被拖累？ Credit: Wikipedia

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上周五環球市場現較為黯淡，而澳洲市場亦受外圍市場因素影響，只是窄幅上落。 盧婉霞在本節《寰宇金融》請來澳洲首個AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家總結上周五環球市場。另外，Toby 亦為大家深層分析美國國債上限事件。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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