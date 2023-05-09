美地區銀行危機再惡化 惹來市場憂慮

美地區銀行危機再惡化 惹來市場憂慮Play14:58西太平洋合眾銀行 PacWest Bancorp（美：PANC） Source: AAP / CAROLINE BREHMAN/EPA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (11.03MB) 上周五雖然環球市場表現略為回升，但市場不應掉以輕心。除了是因為通脹持續高企外，美國再有地區銀行西太平洋合眾銀行PacWest Bancorp（美：PANC）傳出經營方針有需要改變，引起市場恐慌。 盧婉霞在本節《寰宇金融》請來澳洲首個AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）與大家總結上周環球市場，亦為大家深層分析美國銀行風波背後原因。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？澳洲首季CPI升幅放緩 專家：5月有望不再加息【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes西太平洋銀行半年利潤長22% 中期股息派每股7毫【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點