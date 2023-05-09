環球市場淡靜 有何版塊值得注視？Play09:47環球市場表現未有驚喜。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.42MB) 本周環球市場繼續黯淡無光，市場大致繼續窄幅上落，對美國債務上限方面仍然抱觀望態度。而澳洲市場亦受外圍市場因素影響。 盧婉霞在本節《寰宇金融》請來香港利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析近日市場有甚麼事要注意。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？粵港落實「港車北上」日股5月首交易日造好突破29000點美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？美國4月CPI按月上升0.4% 符合市場預期環球市場走勢偏軟 新財案對市場有何影響？