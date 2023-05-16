受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升

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受科網及中資金融股帶動，港股昨日（5月16日）連跌四日回升。 Credit: Barron's

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昨日（5月15日）澳股微升，ASX 200 收 7267點，上升10點。港股恒指連跌四日後，昨日受科網及中資金融股帶動回升。上交所將於周三（5月17日）召開金融業專題座談會，中資金融股帶動港股。美股三大指數亦小幅上升，投資者繼續關注公司業績及息口走勢。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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