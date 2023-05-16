受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升

受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升Play04:25受科網及中資金融股帶動，港股昨日（5月16日）連跌四日回升。 Credit: Barron's下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (4.05MB) 昨日（5月15日）澳股微升，ASX 200 收 7267點，上升10點。港股恒指連跌四日後，昨日受科網及中資金融股帶動回升。上交所將於周三（5月17日）召開金融業專題座談會，中資金融股帶動港股。美股三大指數亦小幅上升，投資者繼續關注公司業績及息口走勢。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？美國4月CPI按月上升0.4% 符合市場預期環球市場走勢偏軟 新財案對市場有何影響？【加息未止】美國聯儲局一如預期加息四分一厘加息決定大跌專家眼鏡 利率將向右走？向左走？專家：全球市場不明朗 「五窮月」有多大機會成真？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國債限額會否出事？會否引來全球「黑天鵝事件」？？美國4月CPI按月上升0.4% 符合市場預期環球市場走勢偏軟 新財案對市場有何影響？美地區銀行危機再惡化 惹來市場憂慮