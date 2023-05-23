港股汽車股升 比亞迪高增速 美股電動車股Tesla及Lucid亦升

An empty car space at the Actewagl Electric Car Charging Station in Canberra

港股汽車股上揚，比亞迪維持高增速。美股亦受電動車股Tesla及Lucid帶動。 Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas

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昨日（5月22日）澳股收跌，ASX 200 收 7263 點，下跌 16 點。港股科網股造高，騰訊及阿里昨日股價各上揚 2.1% 及 1.4%，汽車股亦上揚，比亞迪維持高增速，首4個月新能源汽車銷量達76.2 萬輛，按年增長 9 成。美股亦受電動車股 Tesla 及 Lucid 等帶動。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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