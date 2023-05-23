港股汽車股升 比亞迪高增速 美股電動車股Tesla及Lucid亦升

港股汽車股升 比亞迪高增速 美股電動車股Tesla及Lucid亦升Play04:19港股汽車股上揚，比亞迪維持高增速。美股亦受電動車股Tesla及Lucid帶動。 Source: AAP / AAP Image/Mick Tsikas下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.95MB) 昨日（5月22日）澳股收跌，ASX 200 收 7263 點，下跌 16 點。港股科網股造高，騰訊及阿里昨日股價各上揚 2.1% 及 1.4%，汽車股亦上揚，比亞迪維持高增速，首4個月新能源汽車銷量達76.2 萬輛，按年增長 9 成。美股亦受電動車股 Tesla 及 Lucid 等帶動。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容港股易跌難升 科技股成績表「見光死」？日股創今年新高環球市場淡靜 有何版塊值得注視？澳洲公佈工資價格指數及就業數據 對大市有何影響？受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes港股易跌難升 科技股成績表「見光死」？日股創今年新高澳洲公佈工資價格指數及就業數據 對大市有何影響？環球市場淡靜 有何版塊值得注視？受科網及中資金融股帶動 港股連跌四日回升