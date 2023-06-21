【龍的傳人】龍舟健將朱子靖承傳龍舟運動予澳洲青年

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澳洲龍舟國家隊健將朱子靖（左二）目前為澳洲龍舟協會青年網絡董事。 Source: Supplied

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一年一度的端午節又到了，雖然澳洲的端午節沒有舉辦龍舟競渡，但龍舟這項運動依然熾熱，今集的【社區專訪】，胡天衡請來自小熱愛龍舟的澳洲龍舟國家隊健將朱子靖，分享他在墨爾本大學與朋友成立龍舟隊，其後更成為龍舟教練，並將龍舟運動推廣予更多澳洲的年輕人的經過。

朱子靖除了在墨爾本大學組織龍舟隊外，他目前更擔任澳洲龍舟協會青年網絡董事，將龍舟運動推廣予澳洲的年輕人，希望將龍舟運動發揚光大至整個澳洲。

他說，澳洲目前參與龍舟比賽的大多數是成年人，並以女性居多，他亦指，龍舟運動是一項全身運動，因而一些乳癌康復者亦會透過練習划龍舟來鍛鍊肌肉，有益身心。

由於划龍舟的年輕人亦佔小數，朱子靖希望透過聯絡更多學校，宣揚這項運動，將來可以吸引更多中學生及大學生成為龍舟健兒。

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墨爾本大學龍舟隊日常練習情況。 Source: Supplied
在專訪中，朱子靖亦介紹了澳洲的龍舟練習大多都會在夏天舉行，與香港不同，在澳洲練習龍舟，以墨爾本為例，一般都會在河流練習，其中Docklands碼頭、Yarra River、Maribyrnong River，都是龍舟隊練習的熱門地點。
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龍舟講求團隊精神，對新加入大學的年輕人來說是一項建立歸屬感的活動。 Source: Supplied
朱子靖六年前在墨爾本大學與朋友Natasha成立了一支龍舟隊，加入的人越來越多，他說，龍舟講求團隊精神，對新加入大學的年輕人來說是一項建立歸屬感的活動，亦希望令他們在此有一個家的感覺。


在專訪中，朱子靖亦分享了他踏上這條龍舟之路的一點一滴，詳情請收聽這節專訪。
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