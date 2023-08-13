【百次放棄與堅持】2港人廚師自創品牌 品嘗甜中帶醉體驗

澳洲人喜歡品酒人人皆知，那些著名的酒莊都座落於偏遠地區，因此近年在墨爾本的大都會區，開設了林林總總的Wine Bar，有別於一般酒吧，Wine Bar能讓喜歡品酒的人，與三五知己細味人生。





Jo及Jasper兩位香港年輕人，就是熱愛澳洲這種無拘無束生活，多年前分別來到澳洲工作假期，自此便愛上了墨爾本的生活節奏，其後二人有著不同原因而修讀甜品廚師課程，畢業後更在不同烘焙店及餐廳工作，因緣際遇，二人有著同一夢想，繼而一起合作創立自己的甜品生意。



Jo 與 Jasper最近與墨爾本Abbotsford一間Wine Bar合作，推出他們自創的甜品配搭美酒，令欣賞美酒的人喜出望外。 Credit: Elvan Tam Jasper說他自己喜歡甜品，緣於小時候看過的一套「講整甜品的日劇」，雖然他已忘記劇中內容，但這劇卻燃起了他對製作甜品的熱誠，在香港努力儲錢過後，便在澳洲完成廚師課程，全力以赴繼續向這個甜品夢進發。





至於Jo就笑言，她自小便很喜歡吃東西，並十分喜愛與媽媽一起下廚，於香港大學畢業後，曾在寫字樓打工的她，周末會到甜品店及咖啡店打工，因此萌生對甜品的興趣。久而久之，Jo更加了解自己及清楚自己的理想，最終辭去寫子樓工作，踏上製作甜品之路。





她在香港時，已有製作甜品在不同的咖啡店寄賣，在墨爾本修讀完廚師課程後，Jo更加肯定要實現這個目標。





Jo又指，從讀書到現在成為烘焙甜品廚師的過程都十分幸運，當中遇到很多好人，她說：「製作甜品可以進一步擴闊大學時所學到的知識及眼界，可以用顏色、質感、故事去表達自己，加上『味道』是一種十分Expressive（有表現力）及很有啟發性的職業」。



Jo與Jasper不斷努力研製出獨有的甜品款式。 Credit: Elvan Tam

甜品結合美酒 提升味覺享受

談到二人如何相識，繼而一起合作時，他們說要從兩年多前新冠疫情時說起，Jasper指，當年他們曾在一間甜品店工作，加深了對大家的認識，並覺得大家對甜品的品味追求十分相似，在疫情期間，更嘗試合作一起製作「甜品盒」，在墨爾本的餐廳及咖啡店寄賣，可謂「一拍即合」。





Jo又指，在澳洲一間餐廳打工期間，受到一位伯樂啟發，即當時她的餐廳老闆，「她鼓勵我開始建立自己品牌，製作自己的甜品」，因而創立自己的品牌「Josun」（中文意思：早晨）。





疫情過後，為了生活，Jo及Jasper各自回到本身的餐廳工作，各有各忙，但經常仍會一起鑽研新甜品。





Jo說，有一天，當年曾與她一起工作的一位品酒師，打算在墨爾本開設一間Wine Bar，於是便邀請她與Jasper一起合作，「甜品crossover美酒」這個概念因而產生。





他們目前會在Wine Bar提供甜品輕食外，最近兩人更合作在周日晚上推出「甜品與美酒品嚐」，吸引了不少喜歡品酒的朋友到來一嘗這些配搭。



曾有100次放棄念頭 可幸亦有100次堅持

「廿幾三十出頭」的他們如今能在一個自己喜歡的地方，做到自己喜歡的東西，並創立自己的品牌，一切都來之不易。





在今次專訪中，他們亦分享了當中的辛酸，能夠走到今天，全靠他們彼此支持，Jo說「簡單來說，我們可能有想諗100次放棄，只是我們又有100次的堅持，我們繼續支持大家做我們鍾意做的事，就走到今時今日了」。



Jo與Jasper在創業之路上嚐盡甜酸苦辣，全靠彼此堅持及支持，才走到今天。 Credit: Elvan Tam

寄語：You got nothing to lose

全靠他們的堅持，大家才有機會品嚐他們的美酒佳餚，近年亦有不少香港人，用讀書的途徑來澳洲定居，Jasper亦有感而發：「我覺得路是一定十分難行的，因為無論你是孤身過來，或有朋友一同過來，甚或本身有家人在這裡，說到最尾，你人生的路都是靠自己才可以走下去。」





他說在廚房工作的這些年，讓他學會怎樣去面對每個難關，「就是當你很想放棄時，便跟自己說，再堅持多一點，便會跑到終點，並能提升自己的抗壓能力，以及更堅強。」





他亦寄語正在努力在這裡追尋夢想的人，指這裡充滿機會及空間，「所以最緊要不要怕，因為你來到一個新地方，You got nothing to lose（沒有甚麼可以輸），所以勇敢去做」。





Jo亦寄語移民來到澳洲的香港人，「可以在這裡找到屬於自己的小天地，遇到喜歡的事情，便繼續堅持做下去，好好地生活，勇敢去追夢」。





曾經歷內心很多掙扎與不安的她，亦勉勵有同樣經歷的朋友，「與其擔心很多自己無能力去控制或者未知的因素，不如好好體驗這裡的生活，以及記住每一個人及事曾帶過給你的快樂，因為有一天，當你回望一切的時候，你便會知道，無論成功或者失敗，所有努力都是值得的」。



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