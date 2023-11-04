【專訪】前殘羽港將林芷煖 代表澳洲獨力出戰勇奪佳績（上集）

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前香港傷殘羽毛球職業運動員林芷煖(Calista Lam) Source: SBS

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今集的【星期日專訪】，SBS中文邀請到前香港傷殘羽毛球手林芷煖(Calista Lam) 接受訪問，她在今年5月開始，轉為代表澳洲隊，到世界各地參與殘疾人羽毛球比賽，究竟她i為甚麼轉為代表澳洲參賽？而她自代表了澳洲出戰後，先後在巴林及印尼的比賽勇奪佳績。

林芷煖今年5月正式代表澳洲參賽，原來她已來到澳洲一年多，目前在雪梨定居及訓練，本身沒有澳洲國籍的她，選擇轉為代表澳洲隊，皆因一直十分喜愛這裡的環境，長遠亦希望留在這裡定居，轉換身份短短半年，已經十分適應。

她加入澳洲隊後，除了巴林的比賽外，最近亦參加了印尼的國際賽，與在港隊訓練不同，她這兩次出戰都是獨自到當地作賽，雖然面對傷患，但結果仍然取得一銀一銅佳績。

雖然需要獨自出外作賽，但林芷煖說，在澳洲訓練期間有很多世界級的教練，而在澳洲訓練相對較為自由，亦可根據自己的身體狀況而決定訓練多少，好讓她更能發揮所長，重質不重量。

代表了澳洲只有短短5個月，林芷煖坦言時常都記排著香港的家人及朋友，尤其她現在要「自己照顧自己」，現在唯有靠每天與媽媽視像通話，以解思念之情。

林芷煖其實自小已經歷患癌之苦，在下一集的【星期日專訪】，她就會同大家分享如何克服這段經歷，繼續她運動員的生涯，請不要錯過。
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