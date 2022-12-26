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美聯儲是否有跡象戰勝通脹？

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Published 26 December 2022 at 12:43pm, updated an hour ago at 12:52pm
By Thomas Sung
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上星期，環球證券市場遊走在通脹與加息的預期當中，上上落落，但最新的美國個人支出數字出爐後，市場回暖，這是否意味著聯儲局打壓通脹的持久戰開始見效？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士分析箇中的情形。

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