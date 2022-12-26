SBS廣東話節目其他收聽方法 美聯儲是否有跡象戰勝通脹？Play12:15SBS廣東話節目其他收聽方法 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.22MB)Published 26 December 2022 at 12:43pm, updated an hour ago at 12:52pmBy Thomas SungSource: SBS 上星期，環球證券市場遊走在通脹與加息的預期當中，上上落落，但最新的美國個人支出數字出爐後，市場回暖，這是否意味著聯儲局打壓通脹的持久戰開始見效？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士分析箇中的情形。Published 26 December 2022 at 12:43pm, updated an hour ago at 12:52pmBy Thomas SungSource: SBSREAD MORE0212寰宇金融公寓單位升幅超越獨立屋 有望主導投資市場？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （12月26日）【醫療失誤？】有數據指新州醫學影像輻射事故激增美聯儲是否有跡象戰勝通脹？二零二二年澳洲大事回顧