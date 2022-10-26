SBS廣東話節目其他收聽方法 公寓單位升幅超越獨立屋 有望主導投資市場？Play08:27SBS廣東話節目其他收聽方法 . Source: Getty / Getty Images下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.74MB)Published 26 October 2022 at 3:40pmSource: SBS 一份報告顯示，十月首星期公寓式單位Apartment的樓價升幅，三年來首次超越獨立屋，公寓式單位未來是否將主導投資市場？Published 26 October 2022 at 3:40pmSource: SBS【寰宇金融】環節，梁焱剛請來Common Realty副總裁傅天裕分析樓市的發展。 Credit: BILL CHENREAD MORE【澳洲新手業主須小心】一不慎可能隨時「被迫撻訂」「簽證被取消」分享Latest podcast episodes洪災最新：拉尼娜及多雨天氣持續至明年初（10 月 26 日）移民家庭成員想躋身政壇 — 極之困難【走塑行動】新州11月起推行第二輪塑膠產品禁令SBS 中文新聞 （10月26日）