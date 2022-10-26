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公寓單位升幅超越獨立屋 有望主導投資市場？

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公寓式單位未來是否將主導投資市場？

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Published 26 October 2022 at 3:40pm
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一份報告顯示，十月首星期公寓式單位Apartment的樓價升幅，三年來首次超越獨立屋，公寓式單位未來是否將主導投資市場？

Published 26 October 2022 at 3:40pm
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【寰宇金融】環節，梁焱剛請來Common Realty副總裁傅天裕分析樓市的發展。

Common Realty副總裁傅天裕
Credit: BILL CHEN
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