聯邦政府擬整頓「先買後付」業界

相信大家都聽過 Afterpay 和 Zip，原來，它們只是澳洲大約 20 個 BNPL 的其中兩個。





由於 BNPL 的借貸模式與傳統信用卡有一些分別，所以，一直以來，它都不受澳洲的全國信貸法例 Credit Act 所監管，可是，不少人在沒有量入為出的情況下，使用 BNPL 方式來到購物，結果弄至債台高築，衍生出不少問題。





根據政府於 2020 年的一份報告，BNPL 的客戶中，有大約 2 成逾期付款。





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雖然，該行業也自訂一些守則來作自我監管，但這守則只得 9 家公司簽署，況且，這些自訂守則並沒有法律約束力，所以，問題依然存在。





政府現考慮 3 個改革方案，其中一個是把 BNPL 公司也受 Credit Act 全面監管。





詳情請聽溫楚良和宋慶勤的報道。

