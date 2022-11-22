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聯邦政府擬整頓「先買後付」業界

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The vast majority of BNPL users are aged ﻿under 35.

絕大部份的 BNPL (Buy Now Pay Later - 先買後付) 的客戶，年齡都在 35 歲以下。 Credit: Photo by Andrea Piacquadio

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Published 22 November 2022 at 2:14pm, updated an hour ago at 2:48pm
By David Aidone
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS

先買後付 (Buy Now Pay Later, 簡稱 BNPL) 深受年輕一輩歡迎，例如，僅於上個財政年度，先買後付的帳戶數目，便增加了 200 萬，由之前的 500 萬，增至 700 萬。

Published 22 November 2022 at 2:14pm, updated an hour ago at 2:48pm
By David Aidone
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相信大家都聽過 Afterpay 和 Zip，原來，它們只是澳洲大約 20 個 BNPL 的其中兩個。

由於 BNPL 的借貸模式與傳統信用卡有一些分別，所以，一直以來，它都不受澳洲的全國信貸法例 Credit Act 所監管，可是，不少人在沒有量入為出的情況下，使用 BNPL 方式來到購物，結果弄至債台高築，衍生出不少問題。

根據政府於 2020 年的一份報告，BNPL 的客戶中，有大約 2 成逾期付款。

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雖然，該行業也自訂一些守則來作自我監管，但這守則只得 9 家公司簽署，況且，這些自訂守則並沒有法律約束力，所以，問題依然存在。

政府現考慮 3 個改革方案，其中一個是把 BNPL 公司也受 Credit Act 全面監管。

詳情請聽溫楚良和宋慶勤的報道。
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