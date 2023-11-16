【做GP唔容易】全科醫生人工低工時長現「退休潮」？

GPs given new powers

一份新報告發現，近十分之三的全科醫生表示打算在未來五年內退休。 Credit: Anthony Devlin/PA/Alamy

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一份新報告發現，近三分一的全科醫生表示打算在未來五年內退休，引發公眾對全科醫生面臨勞動力嚴重短缺的擔憂。今集【大眾論壇】請來雪梨科技大學及西雪梨大學的林奇恩教授與聽眾討論全科醫生面臨的困難。

澳洲皇家全科醫生學院（RACGP）發布的一份新報告發現，近十分之三的全科醫生表示打算在未來五年內退休，引發公眾對全科醫生面臨勞動力嚴重短缺的擔憂。

調查結果提到的主要原因是龐大工作量、職業倦怠以及病人看全科醫生的情況日益複雜。

澳洲皇家全科醫生學院主席希金斯（Nicole Higgins）表示，許多醫學生選擇專攻其他醫學領域。

她指出：「雖然全科醫生與其他專科醫生一樣接受八年的醫療培訓，然後接受至少三年的全科醫學培訓；但由於醫院和私人診所之間的條件和薪酬差異，全科醫生從一入職就受到阻礙。」

報告又稱，全科醫生接診的人數持續增加，與病人相處的時間也比以往多。部分原因是患者需求日益複雜以及對精神健康的需求不斷增加。通常在一周內，全科醫生進行的病人諮詢，38%涉及心理健康。

希金斯表示，必須採取緊急行動來吸引和留住澳洲的全科醫生，確保澳洲人現在和將來都能獲得高品質的醫療保健。

在今天的【大眾論壇】許蓓欣想問問大家：「您會否擔心日後越來越難找到全科醫生？你是否同意病患對全科醫生的需求越來越大？」

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。
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