【做GP唔容易】全科醫生人工低工時長現「退休潮」？

澳洲皇家全科醫生學院（RACGP）發布的一份新報告發現，近十分之三的全科醫生表示打算在未來五年內退休，引發公眾對全科醫生面臨勞動力嚴重短缺的擔憂。





調查結果提到的主要原因是龐大工作量、職業倦怠以及病人看全科醫生的情況日益複雜。





澳洲皇家全科醫生學院主席希金斯（Nicole Higgins）表示，許多醫學生選擇專攻其他醫學領域。





她指出：「雖然全科醫生與其他專科醫生一樣接受八年的醫療培訓，然後接受至少三年的全科醫學培訓；但由於醫院和私人診所之間的條件和薪酬差異，全科醫生從一入職就受到阻礙。」





報告又稱，全科醫生接診的人數持續增加，與病人相處的時間也比以往多。部分原因是患者需求日益複雜以及對精神健康的需求不斷增加。通常在一周內，全科醫生進行的病人諮詢，38%涉及心理健康。





希金斯表示，必須採取緊急行動來吸引和留住澳洲的全科醫生，確保澳洲人現在和將來都能獲得高品質的醫療保健。





在今天的【大眾論壇】許蓓欣想問問大家：「您會否擔心日後越來越難找到全科醫生？你是否同意病患對全科醫生的需求越來越大？」



