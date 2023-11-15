【抗生素銷量奇高】專家:「強菌抗藥性」將成澳洲「最大健康危機」

報告亦發現，澳洲而家已經是「先進國家」入面，最多人消費抗生素的國家之一，單計去年就有三分之一的澳洲人、透過處坊去購買至少一種的抗生素藥物。





情況正引起健康專家關注，其中，「澳洲衛生保健安全及質量委員會」高級醫學顧問特尼奇教授就呼籲大眾及有關方面要共同採取「緊急行動」以遏制濫用抗生素的行為，否則將「為時已晚」，而抗生素抗藥性問題亦會成為他所稱「今個時代最嚴重健康的挑戰之一」。





但特尼奇教授亦認為，如果醫生、其他醫護人員，可以「更精明」地處坊抗生素，而患者亦在購買此類藥物時多作考慮，澳洲仍然有望可以避免「最壞的情況」。





「大家在處方及使用抗生素之前、或若果有人打算用「以防萬一」的心態使用抗生素之前，必須主動「停一停、諗一諗」，否則，將來澳洲人（因為抗藥性問題）可能無法進行器官移植、癌症化療、糖尿病管理及其他大手術的醫療程序。」





「無一個澳洲人願意見到出現這樣的『黯淡未來』。」





Antibiotic resistance could stop us from performing some medical procedures, an expert has warned. Credit: E+ 世界衛生組織估計，到 2050 年，細菌對抗生素產生抗藥性的問題、可能會導致全球多達 1,000 萬人死亡。







同時，2022 年在醫學雜誌《刺針》上發表的一項研究發現，抗藥性問題每年亦已導致數百名澳洲人死亡。





傳染病專家兼「澳洲衛生保健安全及質量委員會」的顧問科利尼翁教授（ Peter Collignon）指，「對於腦膜炎、肺炎或敗血症等嚴重感染，病人可能要在醫生的指導下，利用抗生素來維持生命，但對於患有非嚴重疾病的人，抗生素產生的問題或比成效更大。」





「抗生素本身係唔可以用嚟治療感冒或流感等病毒，同時，有約 5% 的人、會對抗生素藥物產生不良反應。」





特尼奇教授亦表示，有新證據顯示使用抗生素等抗菌藥物、亦可能令患者在晚年出現長期的慢性疾病。





「抗生素可以挽救生命，因此應該保留抗生素去治療危及生命的疾病，但大家亦絕不能忘記、抗生素藥物也可能對人體造成重大傷害。」







There was a concerning 10 per cent uptick in antibiotic prescriptions in 2022 Source: AAP / Julien Behal/PA/Alamy 新報告亦建議、「社區健康及長者照護服務」的提供者，亦應遵循當局的指引去決定幾時適合對泌尿道感染皮膚感染、慢性阻塞性肺病和其他呼吸道感染的患者開抗生素藥物、或進行此的治療。



