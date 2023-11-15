【抗生素銷量奇高】專家:「強菌抗藥性」將成澳洲「最大健康危機」

報告亦發現，澳洲而家已經是「先進國家」入面，最多人消費抗生素的國家之一，單計去年就有三分之一的澳洲人、透過處坊去購買至少一種的抗生素藥物。
情況正引起健康專家關注，其中，「澳洲衛生保健安全及質量委員會」高級醫學顧問特尼奇教授就呼籲大眾及有關方面要共同採取「緊急行動」以遏制濫用抗生素的行為，否則將「為時已晚」，而抗生素抗藥性問題亦會成為他所稱「今個時代最嚴重健康的挑戰之一」。
但特尼奇教授亦認為，如果醫生、其他醫護人員，可以「更精明」地處坊抗生素，而患者亦在購買此類藥物時多作考慮，澳洲仍然有望可以避免「最壞的情況」。
「大家在處方及使用抗生素之前、或若果有人打算用「以防萬一」的心態使用抗生素之前，必須主動「停一停、諗一諗」，否則，將來澳洲人（因為抗藥性問題）可能無法進行器官移植、癌症化療、糖尿病管理及其他大手術的醫療程序。」
「無一個澳洲人願意見到出現這樣的『黯淡未來』。」
世界衛生組織估計，到 2050 年，細菌對抗生素產生抗藥性的問題、可能會導致全球多達 1,000 萬人死亡。
Antibiotic resistance could stop us from performing some medical procedures, an expert has warned. Credit: E+
同時，2022 年在醫學雜誌《刺針》上發表的一項研究發現，抗藥性問題每年亦已導致數百名澳洲人死亡。
傳染病專家兼「澳洲衛生保健安全及質量委員會」的顧問科利尼翁教授（ Peter Collignon）指，「對於腦膜炎、肺炎或敗血症等嚴重感染，病人可能要在醫生的指導下，利用抗生素來維持生命，但對於患有非嚴重疾病的人，抗生素產生的問題或比成效更大。」
「抗生素本身係唔可以用嚟治療感冒或流感等病毒，同時，有約 5% 的人、會對抗生素藥物產生不良反應。」
特尼奇教授亦表示，有新證據顯示使用抗生素等抗菌藥物、亦可能令患者在晚年出現長期的慢性疾病。
「抗生素可以挽救生命，因此應該保留抗生素去治療危及生命的疾病，但大家亦絕不能忘記、抗生素藥物也可能對人體造成重大傷害。」
新報告亦建議、「社區健康及長者照護服務」的提供者，亦應遵循當局的指引去決定幾時適合對泌尿道感染皮膚感染、慢性阻塞性肺病和其他呼吸道感染的患者開抗生素藥物、或進行此的治療。
There was a concerning 10 per cent uptick in antibiotic prescriptions in 2022 Source: AAP / Julien Behal/PA/Alamy
報告亦提議醫院要更加關注醫生應如何利用這些藥物來預防手術病人的感染問題、如何管理已知具有抗藥性的細菌、及繼續進行關於抗生素抗藥性的宣傳。
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