商品價格高企助減少本年財赤一半以上

那時估計 2022-23 即本財政年度的赤字，將高達 780 億元，不過，財長查默斯表示，今個財政年度的赤字，預測為 369 億元，即縮減了 411 億元，減幅達一半以上，主要原因是液化天然氣、煤和鐵礦砂的價格高企，澳洲能夠從中得益。





其實除了對本財政年度的預算作預測外，也對本財政年度打後的 3 個財年作預測，這叫做 forward estimates (前瞻估算)，估計未來 4 年，澳洲庫房得力於商品價格和強勁的勞動力市場，將會添加 420 億元的收入。





但值得留意的是，本財政年度已有 411 億元的進賬，但 4 年內則只有 420 億元的進賬，換句話說，大部分的財政改善，均是在這一兩年發生的，對於打後的兩年，由於還債成本上升、政府在醫療照顧、高齡照顧、帶薪育兒假期、對 150 萬家庭的 NBN 升級為光纖入戶，和全面支持 NDIS (國家殘疾保險計劃)，在在需要大量撥款，所以在支出帶動下，估計財政情況不會像這個財年這麼好。





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詳情，請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

