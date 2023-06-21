巴黎航展4年後重開 業界指飛機供不應求

數十萬參觀者看到了最新的飛機型號，包括大型噴射式客機，和明年開始投入服務的 2 人座「飛天的士」 Volocity。





在2019年的舉行的巴黎航展上，訂單成交額價值1400億美元。展覽的行政總裁富尼耶( Gilles Fournier)預計今年會有更多訂單。他認為展覽期間，會達成很多交易，他又指，訂單在過去幾個月非常重要，在展覽期間也將非常重要。





隨著大家在疫情後再次開始乘搭飛機，對飛機有很大需求。





但富尼耶表示，製造足夠的飛機來滿足需求是一項艱鉅的任務。





富尼耶表示，運輸業界的狀況似乎很好，水平正在恢復到與 2019 年相同，他預計除亞洲外，水平將在幾個月內恢復。而對於業界而言，問題是在於供應，就是飛機的建造。需求比供應多很多。他認為這個問題將在未來兩年內得到解決。





空中巴士與印度最大航空公司、廉航IndiGo在航展首日宣布，簽訂500架飛機的定單，超越印度航空今年2月向空中巴士及波音合共購買470架飛機，是航空史上最大宗定單，作價達數十億美元，將於2030至2035年交付。





創紀錄的訂單反映印度經濟增長，推動航空旅行需求激增。





但波音商業推廣業務副總裁赫斯特 (Darren Hulst) 指，交付全新飛機的時間可能要達數年。





赫斯特表示，目前需求不是問題，供應才是挑戰。供應量是最大的限制。他又指，從他們的角度來看，希望恢復到疫情開始前的生產水平，但在許多情況下，實際上生產水平需要更高，因為需求更強勁。從積壓的角度來看，要達普遍可用性可能要到 2027 年及以後。





令全行業出現生產瓶頸是由於疫情，當時航班需求急劇下降，供應鏈不得不縮減規模。





赫斯特表示，航空旅行再次激增。他指，行業面臨著有史以來的最大挑戰，需求為零，生產也必須為此進行調整。現在需求又回來了，但這並不是只轉動一個開關那麼容易的事。



行業分析師艾波拉費 (Richard Aboulafia) 表示，這是他35年來見過的最強勁的航空市場。





但這種需求從何而來？一方面，老化的機隊需要更換。也有新航空公司如利雅得航空(Riyadh Air)要買新飛機。





艾波拉費表示，某些地區正在全球航空旅行市場爭一席位。他指在展覽上會看到希望連接世界的中東航空公司的訂單，除了常見的航空公司，如阿聯酋航空、卡塔爾航空外，亦有土耳其和沙特的航空，印度亦想恢復航空的流量，每人在同一個國際市場上都有計劃。





但艾波拉費指，專家預計目前的繁榮不會無限期地持續下去。





艾波拉費表示，在過去曾看到飛機增長每年達5%甚至6% ，有時甚至更多。但隨著世界經濟、技術以及其他發生的事，預計會下降到每年約3.4%，





今屆航空展有2,500間廠商參與，7天展期預計吸引30萬參觀人潮，至少有158架飛機、直升機和無人機展出。





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