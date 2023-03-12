英球壇名宿連尼加遭BBC停職風波持續發酵

英國廣播公司BBC因英格蘭足球名宿連尼加（Gary Lineker），在個人社交媒體，批評英國政府新推出的打擊非法移民政策，無異於上世紀30年代的納粹黨德國後，被要求暫時退出他由1999年至今擔任主持人的節目《Match of the Day》。





英國政府之前提出立法，容許當局扣留乘小艇到當地的偷渡人士，並在數周內遣返母國或第三國，有關政策早前已提交英國議會審議。





聯合國難民署（UNHCR）稱該政策「明顯違反」1951 年《難民公約》。





在該有爭議的推特發文中，連尼加表示，政策和政府的說法「是個針對最脆弱的人群、難以言喻的殘酷政策，政府使用的語言與30年代的德國沒有什麼不同」





該發文引起部分執政保守黨國會議員不滿，認為發文具攻擊性和不可接受，呼籲解僱他。





當有記者前往連尼加的家就事件訪問他時，連尼加指自己不會收回有關言論。





連尼加被停職後，BBC發聲明指，連尼加最近社交平台活動違反了BBC要求職員避免在政治議題上「站邊」的守則，指他應該遠離在黨派政治問題或政治爭議上偏袒任何一方，故決定暫停其主持工作，直至雙方在連尼加使用社交媒體一事上達成協議及有明確立場為止。





結果事件持續發酵，多名主持人為聲援連尼加而杯葛節目，也有受訪者拒絕受訪，許多體育節目未能並如期在周六播出或需要重播舊節目。



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BBC總裁戴維（Tim Davie）為節目調動造成混亂致歉，他指，公共媒體機構的公正性必須得到維護。





戴維表示，這是關於牽涉政黨政治事務，他正認真聆聽意見，又指這對 BBC 來說是一段艱難時期，強調BBC關心觀眾，正在努力地處理事件，希望事情有正確的結果。





他又指，希望看到連尼加回歸BBC主持節目，但戴維指其決定是言論自由和公正之間的平衡。





戴維又否認受政府施壓或迎合任何政黨，強調無意辭職，他又說正聽取有關如何將編輯指南應用於不同員工的意見。





球迷對事件亦有不同意見。有球迷認為，事件太離譜，認為連尼加只是表達自己的觀點，而有閞觀點卻與政府的不一致，因此他不得已要辭職。





但亦有球迷直言，對連尼加的評論感失望。該球迷指相信言論自由，能夠說出想說的話，但他認為必須根據前因後果而發言，而連尼加沒有做到這一點。





英國在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）指，BBC屈服於政治壓力而暫停連尼加的主持職務。





施紀賢指，BBC屈服於不滿連尼加言論的保守黨議員，並非公正行事。BBC在事件上犯了嚴重錯誤，就如政府在難民政策上的失敗。政府並沒有為自己造成的混亂承擔責任，而是轉而指責其他任何人，他認為政府應承認已破壞難民政策，並提出修復的方法。





英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）指，希望連尼加與BBC之間的爭端及時解決。他又為新政策辯護，指雖然不是每個人都會同意，但他相信所做的事是公平和正確。





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