【專家話你知】隨時做好 189 獨立技術簽證邀請準備

SBS 中文之前報到過，為解決目前全澳人手短缺問題，內政部 8 月和 10 月，罕見分別發出約 1.2 萬個邀請，在海外申請的人士，很快便可獲得簽證。





李美瑩指出，過關門檻分數是 65，之前若大家只拿到 65 分的話，想獲發邀請信，談何容易。不過近來由於人才短缺嚴重，政府求才若渴，所以便是比較低分的，也可能會獲得邀請。





可是，她指出，一些人可能因為新冠疫情的關係，又或是以為自己獲邀請的機會渺茫，而不理會自己的技能評估等文件是否已過了有效期。





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所以李美瑩提醒大家，雖然移民部給予大家 60 日去遞申請書，可是他們要求大家在發邀請信的那一天，已準備好有效、沒過期的文件。





另外，她還解答了好些聽眾的提問，其中包括申請配偶簽證所碰到的問題。





請收聽這節「專家話你知」。

