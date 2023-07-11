【從網店到成為電子遊牧的路上 】00後背包客分享心得

現年22歲的陳思靜Bell，19歲時，就開始創業，自言性格衝動，在決定計劃去澳洲工作假期後，卻決定開設實體店，結果在澳洲的她，不單可同時經營香港的店，更發展出一種新的經營模式，令她萌生可做電子遊牧(Digital nomad)的想法，她指「想做就去做，即使失敗，也是人生很好的一課」。





Bell現時在澳洲布里斯本工作假期，她喜愛澳洲的天氣及大自然，亦喜愛其多元文化，澳洲的二手衣服文化更是深得她心。





Bell指，相比起香港，澳洲對二手市場的接受度較高，是非常的流行，明顯的例子就是周末市集，有各個攤檔售賣二手貨品，而二手貨品的種類不只衣服，還有家品，和很多生活上的用品。



Bell亦曾在澳洲的二手市集擺攤。(受訪者提供) Bell從數年前開始從網上接觸二手衫文化，她常觀看外國Youtuber，特別是美國的Youtuber往二手店購物的影片，令她覺得二手衫市場「好有潛力，好好玩，好有趣 」。





但相對起香港，香港的二手衫店卻很少，即使有，都沒有一種特定、強烈的風格，這令她從中看到了商機，「有危有機，你覺得冇人買冇商機，但另一方面是未發掘」，她希望可以成為帶動這種風氣的人，將二手衫文化在香港發揚光大。





她個人喜歡的是歐美風風格，在香港是比較小眾的風格，她坦言，一開始嘗試創業，也是買了20年自己喜歡的衣服，心想「賣唔出起碼我可以自己著」，但後來卻成為了她的成功之道。





她指，因為她的店有強烈的穿搭風格，受眾鮮明，因此有固定的捧場客，加上她做自己喜愛的東西時，亦會更加有動力，他人亦會因為自己的熱愛而受到感染。



Bell與男友曾因一件事，深深感受到中西文化差異。 網店營運3年後，她決定以自己賺來的錢開一家實體店，但當時其實她已經數月後決定要去澳洲工作假期，她坦言她爸爸也是很反對，批評她不夠成熟去開店，不是開店的時候，但她認為她已萌生開店的想法，如果要等她去完澳洲工作假期才去開店，「會失去果份衝動，會不想做」，因此她決定自己還有那份衝勁時就開店。





她在前往澳洲前，教她媽媽如何管理店舖，實體店的管理全由媽媽負責，而她就負責所有網上的工作，包括發文宣傳，與客人的網上聯絡等。





Bell直言，最初以為她去澳洲是對店內一種損失，是一個難關，「覺得好難行落去」，但想不到，卻是一個新機會，讓她開拓一個新的經營模式。





她開始在澳洲的二手市場選購二手衣物，再運回香港售賣，結果大受歡迎，好多客人對澳洲的衣物好有興趣，是Bell之前從來都沒有想過。





而這種經營模式，亦令她想到自己可能可以當一名電子遊牧 ，指的是只要有電腦、網路就能工作的人。 Bell覺得她可以到處旅遊，同時賺錢，「就好似我在歐洲都可以在當地選購衣服，而運返去香港轉售」。





但她亦直言，暫時這一種生意模式暫時並不足以作為一份全職收入，但是是其中一個竹2好的收入，對她將來的工作定位提供很大的空間。



Bell希望多去旅行感受不到文化。(受訪者提供) 對於未來，她指自己仍處於探索(Explore)的階段，自己會先專注店舖，下一步希望可透過自己的店去做很多創意式的工作，例如到處旅行為店鋪入貨，或在港舉辦二手市集，推廣二手衫文化，她坦言未必有一個很明確的路線，因為生活實在有太多變。





生活一直多線發展的她認為，行動力是很重要，她指在做生意上，「好多人都有好好idea，好有潛力」，但卻一直「得個講字」，一直都在籌備，一直都覺得時機未成熟，未是最好時間推出市場，但Bell認為沒有所謂「最好的時候」，一定要逼自己一個時間點，開始後才會愈做愈好。



對於未來，Bell仍在探索階段，有很多想法。(受訪者提供) 她認為，成功不成功的分別只是有沒有去做，即使是失敗都是人生很好的一課，「如果成功更是意外驚喜」。





Bell亦有分享她在澳洲工作假期的經歷，及感受到的文化差異，請收聽這集由林曉晴主持的「我不是名人」。



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