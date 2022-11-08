美國中期大選開鑼 市場表現審慎

要點 美國中期大選 舉行在即， 美債下滑，美股繼續造好。

上日， 寰球證券市場表現審慎， 原因與美國中期大選即將舉行有關，兼且美國將於周四公佈10月份通脹數字， 市場未敢行先一步。



待續......





亞洲證券市場表現



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澳洲 ASX 200



ASX 200 指數周二在銀行股的帶動下， 取得 0.36%的升幅，收 6,958.9 點，連升三日， 至於其他權重股， 譬如，Pilbara Minerals、Mineral Resources 、CSL Ltd 、Woolworths 及 Qantas Airways 等，分別造好。ASX 200 基本表現審慎， 原因與美國即將舉行中期大選有關，兼且美國將於周四舉行





日經



日經周二在科技股的領漲下， 連升三日，周二取得 1.25%的升幅，升344.47點，收 27,872.11 點；東證指數則取得 1%的升幅， 收 1,954 點。 市場分析， 日經周二的走勢與周一並無分別，主要受到第三季業績報告的帶動所致。







上證





上證周二不斷鞏固近期取得的升勢，全日在低位徘徊，收市時跌0.46%，收.3,063.78 點，而深證綜指下跌 0.58% 至 11,142 點，市場分析投資者繼續關注中國是否正在考慮撤回其「動態清零」抗疫政策， 另外，美國中期選舉的結果，可能影響美國對華的政策，市場未敢挺進。





恆指



恆指周二在低位窄幅上落， 收市時跌48.4點，跌幅0.29%，收16,547.51點， 稍微回吐連日的漲幅。市場分析中國的疫情反覆，讓市場擔心中國能否放寬疫情限制；此外，中國國家統計局將於本周内公佈消費者物價指數及出廠價格指數，這兩個數字都有前瞻性的啓示作用，市場不敢掉以輕心，加上美國中期大選及即將公佈10月份通脹數據， 投資者採取觀望態度為主





後市



待續......

