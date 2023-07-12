本台收到一位聽眾Amy的問題，表示她今年六十歲，去年臉上出現了白蝕(vitiligo)，主要是在額頭和嘴唇周圍，她亦看過皮膚專科，醫生亦有為她驗血，結果指她的免疫力正常，醫生亦認為與她平常食用的藥物没有闗係。醫生亦開了藥膏給她，但搽了半年有多也沒有幫助。她想知道中醫是否有辦法醫治。





中醫師陳曙儀表示，白癜風亦名白蝕，是黑色素細胞受到破壞，導致皮膚出現白斑的疾病。但現時醫學界對造成白蝕的具體病因並不明確。





陳醫師亦指，有人認為是自身免疫系統出了毛病所致。亦有人認為與精神因素，例如過度疲勞、焦慮、壓力大或皮膚損傷，如嚴重晒傷或割傷， 或生活和工作上接觸某些化學物品等所致。





陳醫師表示，根據一些中醫民間經驗，可以使用補骨脂30g，浸泡於300毫升的70度酒精內1個月，之後用液體塗抹白蝕部位，直至塗抹部位發紅和產生搔癢時停用，在過敏緩解後又重新塗抹， 直至白蝕部位慢慢變淺與周圍皮膚色素逐漸接近為止。



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