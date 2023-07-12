中醫如何治療白蝕？

HEALTH VITILIGO TREATMENT

中醫師陳曙儀表示，白癜風亦名白蝕，是黑色素細胞受到破壞，導致皮膚出現白斑的疾病。但現時醫學界對造成白蝕的具體病因並不明確。 Credit: Skin & Cancer Foundation/PR IMAGE

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在今集【開心星期三 － 養生之道】鄺美玲請來中醫師陳曙儀為一位聽眾解答有關白蝕的問題以及中醫是否有醫治的方法。

本台收到一位聽眾Amy的問題，表示她今年六十歲，去年臉上出現了白蝕(vitiligo)，主要是在額頭和嘴唇周圍，她亦看過皮膚專科，醫生亦有為她驗血，結果指她的免疫力正常，醫生亦認為與她平常食用的藥物没有闗係。醫生亦開了藥膏給她，但搽了半年有多也沒有幫助。她想知道中醫是否有辦法醫治。

中醫師陳曙儀表示，白癜風亦名白蝕，是黑色素細胞受到破壞，導致皮膚出現白斑的疾病。但現時醫學界對造成白蝕的具體病因並不明確。

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陳醫師亦指，有人認為是自身免疫系統出了毛病所致。亦有人認為與精神因素，例如過度疲勞、焦慮、壓力大或皮膚損傷，如嚴重晒傷或割傷， 或生活和工作上接觸某些化學物品等所致。

陳醫師表示，根據一些中醫民間經驗，可以使用補骨脂30g，浸泡於300毫升的70度酒精內1個月，之後用液體塗抹白蝕部位，直至塗抹部位發紅和產生搔癢時停用，在過敏緩解後又重新塗抹， 直至白蝕部位慢慢變淺與周圍皮膚色素逐漸接近為止。
*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。

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