SBS中文新聞 （7月31日)

- 印尼暫停了來自四個澳洲養牛場的出口，聯邦政府向印尼當局保證，澳洲動物出口不受致命的牛結節疹(Lumpy skin disease) 的影響。
- 澳洲總理艾巴尼斯將在本周將澳洲房屋未來基金法案重新提交國會。預計下議院將在十月份進行投票。
- 在今日的國會上，預計將提出增加Jobseeker (尋工者津貼) 的金額，聯邦社會服務部長利絲和 (Amanda Rishworth)已經宣布，從九月開始，津貼將每兩周增加40元。
- 巴基斯坦西北部一個政黨集會發生炸彈襲擊，造成至少 40 人死亡、130 多人受傷。
- 在黎巴嫩南部西頓附近最大的巴勒斯坦難民營，戰鬥仍然持續，醫生正準備將病人疏散到更安全的地方。
- 北京、天津等地預計今日仍會持續出現暴雨，北京豐台區嘅降雨量相當於2.8個西湖。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。