SBS中文新聞 （7月31日)

印尼暫停了來自四個澳洲養牛場的出口，聯邦政府向印尼當局保證，澳洲動物出口不受致命的牛結節疹(Lumpy skin disease) 的影響。



澳洲總理艾巴尼斯將在本周將澳洲房屋未來基金法案重新提交國會。預計下議院將在十月份進行投票。



在今日的國會上，預計將提出增加Jobseeker (尋工者津貼) 的金額，聯邦社會服務部長利絲和 (Amanda Rishworth)已經宣布，從九月開始，津貼將每兩周增加40元。



巴基斯坦西北部一個政黨集會發生炸彈襲擊，造成至少 40 人死亡、130 多人受傷。



在黎巴嫩南部西頓附近最大的巴勒斯坦難民營，戰鬥仍然持續，醫生正準備將病人疏散到更安全的地方。

