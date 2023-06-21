【超簡單方便】鹼水糭

材料：
糯米 750克、豆沙/蓮蓉 6湯匙、食用鹼水 2 茶匙、生油 2 湯匙、糭葉 18 張、棉繩 若干
做法：
- 糯米洗淨瀝乾水份後，加入鹼水及生油，拌勻後備用。
- 將蓮蓉分成８份長條型後備用。
- 糭葉洗淨後用熱水烚10分鐘，再用開水沖洗後備用。
- 棉繩清洗後備用。
包粽法：
1. 將糭葉2片粿成3角型放在手上。
2. 先加入糯米46克。
3. 再放入蓮蓉1粒在中心點。
4. 再加糯米46克。
5. 然後用2片糭葉放在左右兩旁。
6. 用手摺紮成粽型。
7. 再用棉繩包紮好便成。
烚糭工序：
1. 將包好粽子，放入煲內，再加滿滾水。
2. 煲約個半王兩個小時，在這段時間要重覆加水。
3. 煲約 2 小時後，再用滾水焗，要注意水要蓋過粽面。
4. 瀝乾水份，即可食用。
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