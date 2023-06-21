【超簡單方便】鹼水糭

材料：

糯米 750克、豆沙/蓮蓉 6湯匙、食用鹼水 2 茶匙、生油 2 湯匙、糭葉 18 張、棉繩 若干



做法：

糭葉洗淨後用熱水烚10分鐘，再用開水沖洗後備用。

糯米洗淨瀝乾水份後，加入鹼水及生油，拌勻後備用。

包粽法：

1. 將糭葉2片粿成3角型放在手上。



2. 先加入糯米46克。



3. 再放入蓮蓉1粒在中心點。



4. 再加糯米46克。



5. 然後用2片糭葉放在左右兩旁。



6. 用手摺紮成粽型。



7. 再用棉繩包紮好便成。



烚糭工序：

1. 將包好粽子，放入煲內，再加滿滾水。



2. 煲約個半王兩個小時，在這段時間要重覆加水。



3. 煲約 2 小時後，再用滾水焗，要注意水要蓋過粽面。



4. 瀝乾水份，即可食用。



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