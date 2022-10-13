澳洲四大行業聘用四成勞動人口 醫護 IT 需求甚殷

根據最新的人口普查數據顯示，澳洲的勞動力近年來發生了一些重大變化，澳洲目前比以往任何時候，都更依賴技術移民。





據統計數據顯示，在澳洲護士和護理人員當中，有 4 成於海外出生。





吸引移民工人，是維持醫療保健行業正常運作的核心途徑。





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據澳洲統計局的 Theresa Dickinson 表示，在護士這個行業中，女性繼續佔據主導地位，舉例說，99% 的助產士是女性、88% 的註冊護士是女性，而 77% 的老年護理職工，也是女性。似乎這個偏向女性的局面並沒有出現過調整。





數據又顯示，每七位勞動者中，就有一人從事醫療保健和社會援助工作，其中護理 (nursing) 是其中一個最多人念的學科。





所謂「醫療保健和社會援助」(healthcare and social assistance）這個行業，包括醫院、家庭醫生及專科醫生服務、病理及影像診斷服務、牙醫及專職醫療服務 (allied healthcare)、托兒服務，以及長者照顧和安老院服務。





大家都知道澳洲有 4 大銀行，但又是否能夠猜出什麼是 4 大行業呢？





澳洲 4 大行業聘用的人數，佔全體勞動人口的 4 成。它們分別是健康護理業、零售業、建築業及教育。另外，在澳洲，持有職業訓練和大專學歷的市民，佔了澳洲人口一半以上。





詳情請收聽溫楚良這節報道。

