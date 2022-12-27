阿富汗政府禁止女性在非政府組織工作

上周六 (12 月 24 日) 阿富汗政府下令所有本地和外國非政府組織 (NGO) 不得讓女性員工上班，直至另行通知為止。





這是繼阿富汗政府於12月21日宣布暫停女性接受大學教育之後，另一項限制女性權利的舉措。



2022 年 12 月 22 日，阿富汗婦女在首都喀布爾抗議女性不能接受大學教育。 Source: AAP / AP 雖然這項禁令惹來不少西方國家的譴責，但阿富汗政府卻對此辯護，表示這個舉措十分合理。他們指在這些非政府組織中工作的女性，違反了伊斯蘭教沙里亞法 (Sharia) 中對伊斯蘭婦女的服飾規定，即未戴穆斯林頭巾。





三個非政府組織，包括：救助兒童會、挪威難民委員會和援外社 (CARE International) 發表了聯合聲明，表示它們將會暫停工作，等待政府清楚解釋有關的禁令。





另外，國際救援委員會 (International Rescue Committee) 也發表聲明，表示會暫停在該國的服務。





國際救助兒童會的首席營運專員賴特 (David Wright) 表示，在阿富汗非政府機構工作的工作人員，有一半是女性。要接觸到婦女和兒童，便需要女性醫護人員，從本質上看，如果他們的女同事不能出動的話，我們便無可能完成工作。

