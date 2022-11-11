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SBS 中文新聞 （11月11日）

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Published 11 November 2022 at 11:09am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 11 November 2022 at 11:09am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 在陣亡將士紀念日，全國靜默片刻悼念103,000名為國捐軀軍人。
  • 俄羅斯曾在烏克蘭進行網絡攻擊， 歐盟公佈一項加強網絡安全提案。
  • 習近平和拜登將在 G20 會議期間進行雙邊會談。
其他內容

勞資關係法不利小生意人士？

爲何「參與社區體育運動」有助新移民更易融入社會？

【喜訊】澳洲護照處理時間大幅縮短

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。

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A file photo of Australians Robin Warren (L) and Barry Marshall, dated 13 March 1997. They have won the 2005 Nobel Prize for Medicine, it was announced in Stockholm on Monday, 03 October 2005.

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