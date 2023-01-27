SBS 中文新聞 （1月27日）

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新聞提要
  • 烏克蘭要求澳洲增加軍事及經濟援助。
  • 以色列突襲西岸地區造成９人死亡，巴勒斯坦宣布終止以巴安全協議。
  • 中國四川瀘定縣發生5.6 級地震。
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在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。

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