SBS 中文新聞 （1月27日）

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 https://www.sbs.com.au/language/cantonese/zh-hant/how-australia-s-states-and-territories-are-relaxing-coronavirus-restrictions " target="_blank">請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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