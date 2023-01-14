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SBS 中文新聞 （1月14日）

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Published 14 January 2023 at 1:12pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 14 January 2023 at 1:12pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS
新聞重點
  • 數據顯示洪災及其他自然災害造成國民經濟損失達50 億澳元
  • 日本檢察廳正式起訴謀殺前首相安倍晉三的男子
  • 北京大學研究報告估計中國全國累計已有9億人染疫
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