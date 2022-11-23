SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （11月23日）Play13:05SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.97MB)Published 23 November 2022 at 11:06amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 23 November 2022 at 11:06amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要「國際經合組織」警告全球來年將要面臨嚴峻金融挑戰。中美國防部長會面，強調兩國必須改善處理危機的溝通方式。維州大選兩黨領袖辯論，安德魯斯以輕微優勢領先馬仲佳。其他內容儲銀行長警告：國民可能要面對更高通漲【想知道手機鮮為人知功能？】為中青朋友而設電腦課程報告：氣候變化加劇令澳洲林火季延長自然災害更強分享Latest podcast episodes儲銀行長警告：國民可能要面對更高通漲【想知道手機鮮為人知功能？】為中青朋友而設電腦課程美聯儲加息勢頭凌厲 會推高澳洲息口嗎？SBS 新聞簡報（11月22日）