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SBS 中文新聞 （11月23日）

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Published 23 November 2022 at 11:06am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 23 November 2022 at 11:06am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 「國際經合組織」警告全球來年將要面臨嚴峻金融挑戰。
  • 中美國防部長會面，強調兩國必須改善處理危機的溝通方式。
  • 維州大選兩黨領袖辯論，安德魯斯以輕微優勢領先馬仲佳。
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