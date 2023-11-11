【文化360】《中國古代的火藥武器》(二)

Ancient Chinese Elderly

陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代的火藥武器。 Credit: PxHere

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陳玉清今集的【文化360】會繼續講下中國古代戰爭時所用的火藥武器，原來古人為火藥武器命名有不少創意，大家有聽過「梨花槍」及「霹靂炮」嗎？ 原來古時已經發明「定時火器」，又即是今天的「計時炸彈」，你又認識嗎？陳玉清今集就會繼續和大家介紹下各種中國古代的火藥武器。詳情請一齊收聽【文化360】。

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