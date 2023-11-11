【文化360】《中國古代的火藥武器》(二)Play10:19陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代的火藥武器。 Credit: PxHere下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.44MB) 陳玉清今集的【文化360】會繼續講下中國古代戰爭時所用的火藥武器，原來古人為火藥武器命名有不少創意，大家有聽過「梨花槍」及「霹靂炮」嗎？ 原來古時已經發明「定時火器」，又即是今天的「計時炸彈」，你又認識嗎？陳玉清今集就會繼續和大家介紹下各種中國古代的火藥武器。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《中國古代的火藥武器》(一)【文化360】《觀看》(二)【文化360】《觀看》(一)【文化360】《安史之亂》(五)【文化360】《安史之亂》(四)【文化360】《安史之亂》(三)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【墨爾本Maroondah音樂節】一家大細都啱玩SBS 中文新聞（11月11日）【考考你2】首都領地﹑北領地﹑西澳﹑南澳﹑塔州的州花 您又認識嗎？SBS 新聞簡報（11月10日）